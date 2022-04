Relax a Positano per la cantante ed influencer Roxana Nemes. Si avvicina sempre più la stagione estiva e Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sembra intenzionata a confermarsi anche quest’anno essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto, ma non solo, durante il periodo estivo.

La città verticale, infatti, non appena le restrizioni dovute alla pandemia sono state allentate e complice anche il periodo delle festività pasquali, ha ripreso ad attrarre visitatori da diverse parti del mondo.

A decidere di trascorrere giorni di relax a Positano è stata anche la cantante ed influencer originaria della Romania, Roxana Nemes. La modella ha condiviso diversi scatti dei momenti trascorsi nella città romantica per eccellenza sul suo profilo Instagram, meta in cui ha deciso di festeggiare il suo compleanno: “Vorrei vivere in un posto come questo”, ha scritto.