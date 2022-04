Ravello piange Biagio Pisacane. Lutto nella cittadina della Costiera amalfitana. È morto Biagio Pisacane in ospedale a Salerno era ricoverato da qualche mese per un brutto male. Molto noto a Ravello e in costiera. Da giovane faceva il carrozziere poi per diversi anni aveva lavorato come parcheggiatore a Ravello e da ultimo prestava opera presso il convento delle Clarisse di Ravello