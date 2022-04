Ravello, parcheggi: si sospendono le tariffe agevolate, ritornano quelle estive.

Dal comune della città della musica fanno sapere che a partire da domani 8 Aprile 2022 al parcheggio Piazza Duomo e Auditorium O. Niemeyer saranno ripristinate le tariffe “estive” sospendendo le agevolazioni per i residenti

Parcheggio Ravello Piazza Duomo

L’area di sosta più importante di Ravello sia come numero di posti che come localizzazione, è sicuramente costituita dal parcheggio, regolato a sbarra, di piazza Duomo (vedi posizione sulla google maps) che presenta un’offerta complessiva di 140 posti.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano posti riservati per disabili.

Nel parcheggio vige il divieto di sosta per i camper.

Costo della sosta

Le tariffe del parcheggio sono le seguenti:

3 €/h (o frazione) dalle 8,00 del mattino alle 12,00 e dalle 17,00 alle 24,00;

4 €/h (o frazione) dalle 12 alle 17;

1 €/h (o frazione) dalle 24 alle 8,00;

30 € tariffa forfettaria giornaliera.

Parcheggio Ravello Auditorium Oscar Niemeyer

In alternativa al precedente, segnaliamo il parcheggio interrato Auditorium Oscar Niemeyer (vedi posizione sulla google maps) con una capacità di circa 80 posti.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all’interno della struttura.

Il parcheggio è interrato e pertanto è sconsigliato l’accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 3,00 €/h con tariffa massima giornaliera 24,00 €.