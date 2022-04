Ravello, covid: prenotazione “quarta dose” a domicilio

Il Comune di Ravello informa che i soggetti non autosufficienti/intrasportabili che hanno ricevuto a domicilio le prime tre dosi del vaccino Covid-19, possono prenotarsi per la quarta dose tramite un familiare o persona di fiducia, comunicando il codice fiscale dell’interessato e un recapito telefonico:

– Telefonando al numero 089/857122 in orari di ufficio (Staff del Sindaco);

– inviando una mail a: staff@comune.ravello.sa.it

– inviando un messaggio al recapito telefonico del vicesindaco 328 3027840.

Si ricorda che al momento la somministrazione della quarta dose del vaccino Covid-19 è riservata agli ultra ottantenni e alle persone over 60 immunodepresse affette dalle seguenti patologie:

– Malattie respiratorie: fibrosi polmonare idiopatica, malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

– Malattie cardiocircolatorie: scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA), pazienti post-shock cardiogeno

– Malattie neurologiche: sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni.

– Diabete/altre endocrinopatie severe: diabete di tipo 1, diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze, morbo di Addison, panipopituitarismo

– Malattie epatiche: cirrosi epatica

– Malattie cerebrovascolari: evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva, stroke nel 2020-21, stroke antecedente al 2020 con ranking maggiore o uguale a 3

– Emoglobinopatie: talassemia major, anemia a cellule falciformi, altre anemie gravi.

– Altro: fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (Bmi maggiore di 35)

– Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica): disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3.