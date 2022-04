Ravello, Costiera amalfitana Alcune considerazioni sul boicottaggio artistico russo di Giuseppe Civale

Ravello, Costiera amalfitana ( Salerno ) Desidero fare qualche considerazione sui numerosi tentativi, nemmeno tanto camuffati, di boicottare tutto ciò che “puzza” di russo. Premetto che la psicosi schizofrenica e megalomane del dittatore russo mi fa piuttosto paura, mi sorprende tuttavia la reazione della nostra Europa, che sembra privilegiare atteggiamenti inaccettabili, tipici di scelleratezze naziste, monarchie assolutistiche, governi fascistoidi, dittature proletarie o cosiddette tali, soprattutto se diretti a colpire la storia artistica di un popolo. Mi riferisco all’allontanamento di alcuni ballerini russi da teatri europei, al blocco di rappresentazioni teatrali di autori russi, al divieto di eseguire brani di compositori russi. Ma l’arte è universale, non ha confini, come qualcuno saprà, essa comprende ogni attività umana, è un linguaggio a sé, trasmette emozioni e lancia messaggi. Saprete che non solo Dostoevskij, Gogol, Tolstoj, ma anche Tchaikovskij, Borodin ecc. sono stati russi, ma il loro genio è universale. L’arte è l’espressione estetica dell’interiorità e dell’animo umano.Teniamolo bene in mente!

Giuseppe Civale