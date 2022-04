Ravello, convocato per sabato 30 aprile il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Ravello. Il sindaco Dott. Paolo Vuilleumier rende nota la convocazione del Consiglio Comunale per sabato 30 aprile 2022 alle ore 17.00 in sessione straordinaria e “pubblica” presso l’Auditorium di Villa Rufolo (in seconda convocazione per domenica 1 maggio 2022 alle ore 17.00) per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Presa d’atto del PEF (Piano Economico Finanziario) per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2022 e per il periodo 2023-2025 così come validato dall’Egato “Salerno”;

3) Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “Miramare srl” per affidamento, in house providing, dei servizi per la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonché la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale e la gestione del cimitero.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming