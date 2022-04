Ravello, continua il vergognoso abbandono di Castiglione. Auto in sosta e bagni chiusi. Nel precedente articolo di Positanonews abbiamo pubblicato solo una foto d’archivio in realtà si tratta del territorio della Città della Musica diventato terra di nessuno. Le polizie Municipali hanno un comando unico da Amalfi ad Atrani e Minori che possono far multe e intervenire anche sulla Ss163 anche se è titolare Anas. Il Comune di Ravello invece non interviene tempestivamente, ci vorrebbero due vigili fissi, invece non c’è nessuno. Discorso a parte i bagni pubblici ancora scandalosamente chiusi con i turisti che sono a migliaia.. No comment