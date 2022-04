Ravello con Miramare Service: se ne parlerà domani al consiglio comunale

Il sindaco Paolo Vuilleumier ha convocato per domani, sabato 30 aprile, il Consiglio Comunale a Ravello. Il consiglio si terrà alle ore 17:00 in sessione straordinaria e pubblica presso l’Auditorium di Villa Rufolo con diretta streaming, e in seconda convocazione domenica 1 maggio alle ore 17. Tra i punti all’ordine del giorno si leggono alcuni interventi per la gestione del servizio integrato dei rifiuti, ma soprattutto l’acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “Miramare srl” per affidamento, in house providing, dei servizi per la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonché la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale e la gestione del cimitero. La Miramare Service Srl è una società multiservizi di manutenzione degli spazi pubblici e di igiene ambientale che attualmente opera nei comuni di Maiori, Minori e Atrani.