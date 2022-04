Rai Tre Campania a La Conca da Antonio Cafiero a Meta, qui si provano emozioni. L’amico e collega Michele Giordano continua a scovare posti eccezionali, così oggi è stato in un luogo dell’anima dove, oltre ai manicaretti della cucina, si provano emozioni e si ritrova il benessere con la “Concaterapia”, come la chiama Antonio. Si mangia sulle onde, con la musica del mare e il sole che non tramonta mai. Di fronte il golfo di Sorrento. Questo davvero è uno dei posti più incantevoli della provincia di Napoli gestita in maniera eccellente da uno staff unico .

Facciamo parlare anche qualche cliente