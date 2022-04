Massa Lubrense, Sant’Agata ( Napoli ) Rai. Concorso “Borgo dei Borghi”. Domenica 3 aprile, ultimo giorno per votare Sant’Agata sui due Golfi su: (www.rai.it/borgodeiborghi). I ringraziamenti dello scrittore Raffaele Lauro Carissime, Carissimi, desidero ringraziare, di cuore, quanti hanno tempestivamente aderito al mio invito a votare e far votare, nel concorso Rai “Il Borgo dei Borghi”, la candidatura di Sant’Agata sui Due Golfi, un paradiso terrestre, tanto amato, al quale ho dedicato il mio romanzo, “Don Alfonso 1890 – Salvatore Di Giacomo e Sant’Agata sui Due Golfi” (www.raffaelelauro.it). Rivolgo questo mio ultimo appello a votare, entro domenica sera (basta un click!), ai cittadini campani e, in particolare, a quelli della costiera sorrentino-amalfitana, che ben conoscono la bellezza di un luogo, unico al mondo! Thanks a lot, Raffaele.