Rai 3 in costiera: Positano è sold out per l’estate

La Campania osserva una ripresa del turismo dopo la pandemia da covid 19 senza precedenti. Ed ecco che la Rai sposta l’attenzione sugli operatori turistici di costiera amalfitana e Sorrentina, che si dicono amareggiati dell’aumento della tassa d’imbarco all’aeroporto di Napoli Capodichino. Francesca Coppola è l’inviata che si occupa del servizio, ed intervista Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi della Regione Campania: “Una Pasqua abbastanza buona e soddisfacente, anche i segnali per l’estate sono buoni. Il ritorno degli stranieri da quasi tutti i mercati. Chiaramente i russi non ci saranno”. Il presidente Atex Sergio Fedele ha invece dichiarato: “Qualche giorno fa è stato comunicato che la tassa d’imbarco a Capodichino aumenta di 2 euro a passeggero e le compagnie low cost hanno minacciato di lasciare Capodichino. Allora abbiamo fatto un appello a tutte le istituzioni, in primis al presidente De Luca perché bisogna scongiurare questa cosa.” Boom di prenotazioni a Positano, dove l’inviato Michele Giordano ha intervistato il consigliere comunale Giuseppe Vespoli: “Ci proponiamo di superare il 2019 dove abbiamo avuto più di 350 mila arrivi è più di 600 mila soggiorni. Il mese di aprile già un ottimo livello di occupazione, maggio e giugno sono quasi sold out.” Intervistando gli autisti di bus turistici invece, come prevedibile, sono diminuiti i turisti russi. La Rai ha sentito anche il sindaco, Giuseppe Guida, e la presidente Pro Loco. Tutti parlano di numeri incoraggianti per l’estate 2022 a Positano.