Ragazza presa a calci e pugni nella notte a Castellammare: arrivano Carabinieri e ambulanza

Il lungomare di Castellammare di Stabia ha ospitato episodi davvero spiacevoli, che alcuni giorni fa hanno portato all’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. A raccontare la vicenda è il Corrierino. Pugni, calci, violenza inaudita quella messa in atto da un uomo nei confronti di quella che era – presumibilmente – la sua fidanzata. Non solo aggressione fisica ma anche violenza verbale e minacce, quelle messe in atto dall’individuo che poi si è dato alla fuga: era “solo” l’una di notte quando i presenti hanno assistito alla scena ed hanno provato ad aiutare la ragazza, alla quale le veniva intimato dall’aggressore di tacere. Giunti i soccorsi, la vittima ha rifiutato l’aiuto dei paramedici affidandosi alle amiche. Intanto sono arrivati anche i Carabinieri sul posto.