Raffaele Virgilio: il perno del centrocampo del Sorrento. Proveniente dal Napoli Primavera, approda nel Sorrento lo scorso anno, diventando indispensabile nel centrocampo rossonero: Raffaele Virgilio è il calciatore con più minuti giocati! “Questa esperienza è stata molto formativa, esattamente come la immaginavo e desideravo”, dichiara Raffaele. Misuratosi in diversi ruoli nelle giovanili, oggi è convinto che “davanti alla difesa è il ruolo che mi si addice di più anche perché da regista, ho sempre vicino compagni pronti a darmi una mano negli inserimenti”; nel Sorrento poi è agevolato dai più esperti, come Mezavilla, che gli danno suggerimenti e lo aiutano a crescere dentro e fuori dal campo. “Adesso vorrei tornare a fare qualche gol e ci proverò già domenica prossima con l’Altamura”, promette Virgilio.