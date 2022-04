Questa sera presso la Fondazione de’ Turchini la violinista Lina Tur Bonet in concerto

Napoli – Presso la Fondazione Pietà de’ Turchini, oggi, 10 aprile 2022, alle ore 19, sarà di scena la violinista spagnola Lina Tur Bonet con l’ensemble Musica Alchemica, concerto promosso dall’Istituto Cervantes per la quinta edizione del Progetto Europa, frutto della collaborazione con l’Istituto Nazionale delle Arti dello Spettacolo e della Musica (INAEM) e il Centro Nazionale di Diffusione Musicale (CNDM). La compositrice originaria di Ibiza presenterà un programma incentrato soprattutto su Angelo Corelli, le cui sonate in trio hanno costituito una standardizzazione formale e armonica della scrittura barocca per complessi strumentali. Insieme a Corelli, sarà eseguita anche l’opera di un gesuita sivigliano, Francisco José de Castro, che visse in Italia e scrisse musica con uno stile di chiara ispirazione corelliana. Acclamata dalla critica per il suo virtuosismo, unito ad una musicalità fuori dal comune e alla sua energia scenica, Lina Tur Bonet ha intrapreso una carriera versatile e personale da violinista e direttrice. Il suo repertorio abbraccia 400 anni di musica, ed è caratterizzato dall’uso durante le esecuzioni di strumenti originali dell’epoca. Scelta come artista d’eccezione al Festival di Montreal nel 2017 per interpretare l’assolo integrale per violino di J. S. Bach, ha eseguito tutte le Sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Biber in Spagna, a Vienna e a Tokyo, insieme a concerti per violino e orchestra da Vivaldi a Bartok. In carriera ha ottenuto numerosi premi da riviste di settore, tra cui il prestigioso Diapason d’Oro. È stata premiata, inoltre, in diversi concorsi internazionali come il Premio Bonporti, mentre il suo lavoro discografico con le Sonate di Beethoven è stato osannato dalla Radio di Berlino. Attualmente viaggia per il mondo esibendosi da solista in prestigiose sale come la Wigmore Hall di Londra, Styriarte a Graz, Musik Before 1800 a New York, Concertgebouw di Amsterdam, Musashino Hall di Tokyo, all’Università di Yale e come musicista da camera alla Musikverein e Konzerthaus di Vienna. Durante il concerto napoletano dal titolo “Corelli e l’Arcangelo spagnolo” la violinista dividerà il palco con Musica Alchemica. Un ensemble flessibile, per l’occasione composto da Valerio Losito al violino, Oleguer Aymami al violoncello e Diego Ares al clavicembalo.

A cura di Luigi De Rosa

Fondazione de’ Turchini: https://www.turchini.it/

