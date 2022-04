Da Minori in costiera amalfitana Gaspare Apicella un articolo adatto a questa giornata

La saggezza popolare sostiene da tempo che, qualora il 4 di aprile dovessere esserci cattivo tempo, piovoso, i giorni a seguire saranno caratterizzati da cielo grigio e da precipitazioni.

In questa epoca di preoccupante siccità, la pioggia di primavera, se dovesse venire giù in modo accettabile e non devastante, può solo far bene alle coltivazioni.

E il detto si associa a “quando piove di aprile buon segno per il barile”, se per barile si in tende raccolto. E concorda con “marzo pazzerello, aprile con l’ombrello”

In questi giorni buona parte degli operatori turistico-commerciali attendono il giorno 4 con tanto spirito speranzoso, anche perchè la Pasqua si avvicina e la pioggia sarebbe dannosa per tutto e per tutti..