Pusher in azione a Vico Equense: 51enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, hanno messo a segno un arresto. Nella frazione di Arola, gli uomini dell’Arma, avevano costruito un’organizzazione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Non appena hanno individuato un uomo già noto alle forze dell’ordine percorrere via Raffaele Bosco, i militari hanno osservato i suoi movimenti: l’uomo si ferma nel parcheggio difronte la scuola elementare, i militari attendono e osservano a debita distanza. Arriva un’altra auto con all’interno un uomo e anche lui è un volto conosciuto, è un “vecchio” assuntore del posto. I due scendono dall’auto, si salutano e si vengono incontro. Avviene la cessione per poi salire sulle rispettive auto e allontanarsi. Ecco che interviene una pattuglia a bloccare i due e poi rinvenire le dosi di cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette. L’arrestato è L.S. 51 enne di Boscoreale, ed ora è in attesa di giudizio.