A Positano la giornata di oggi è stata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli che hanno spinto tanti positanesi e non solo a raggiungere la Spiaggia Grande per trascorrere qualche ora di relax regalandosi anche un bel bagno in un mare azzurro e cristallino. Una prova generale per l’estate oramai alle porte, con ristoranti e bar aperti. Gli stabilimenti hanno cominciato a posizionare ombrelloni e sdraio anche se in parecchi hanno optato per il tratto di spiaggia libera. Dopo un lungo periodo buio vedere le immagini di una spiaggia popolata e colorata dona una sensazione di ritrovata libertà e lascia presagire un’estate con un boom di turisti.

I numeri che si registrano in questa settimana di Pasqua sono superiori a quelli del 2019, prima dell’inizio della pandemia. E basta in effetti farsi una passeggiata in spiaggia per rendersene conto con tanti che hanno scelto le vie del mare per raggiungere la perla della costiera amalfitana.