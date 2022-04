Processioni ok in Costiera amalfitana dal Vescovo Soricelli, ma la messa cresimale si sposta da Amalfi a Cava per colpa di Luna Rossa LE DISPOSIZIONI

Processioni ok in Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni dal Vescovo Soricelli . Diversamente da quanto era stato detto sui sociali le Processioni non sono state sospese anche in Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni, il Vescovo Soricelli ha dunque stabilito che , nel rispetto delle misure di prevenzione dal Covid, le processioni si potranno fare . Nessun divieto o polemica come a Nocera, nelle altre Diocesi della provincia di Salerno, come in quelle della provincia di Napoli si è valutata la fine dell’emergenza civile della pandemia ( sono riaperte discoteche e campi di calcio, ndr ) , ma si invita alla prudenza. La modifica principale è lo spostamento della messa Cresimale da Amalfi a Cava de’ Tirreni a causa della chiusura del parcheggio Luna Rossa, un motivo di opportunità

Vi invitiamo a leggere direttamente le disposizioni della curia

Indicazioni-della-CEI-e-della-Curia-Diocesana