Primo maggio a Positano: il comune al lavoro su sicurezza, in arrivo due vigili

In questo 2022 il primo maggio cadrà di domenica e rimangono nel cassetto – almeno per quest’anno – le speranze di un ponte o weekend di riserva dopo le festività pasquali. Nonostante la Festa dei lavoratori coinciderà con la domenica, molti già stanno pianificando gite fuori porta, e il comune di Positano gioca d’anticipo lavorando sulla sicurezza per il primo maggio nella città verticale. Il Comune ha infatti messo in atto un piano di lavoro straordinario del personale per l’assunzione di due agenti di Polizia Municipale. Su strada dovrebbero essere impegnati anche gli ausiliari del traffico nella regione Campania e il personale della Protezione Civile sempre pronto a dare il giusto apporto. Intanto cambiano le regole per il contenimento della pandemia da covid-19. Il primo maggio è la data indicata dal Governo per la scadenza di molte delle limitazioni accumulate nel corso dei mesi di pandemia. A Palazzo Chigi si tratterà, dunque, la ridefinizione dei luoghi in cui è obbligatoria la mascherina, l’uso del green pass e super green pass al lavoro e gli obblighi vaccinali.