Presidenza della Repubblica Italiana-Prefettura di Salerno: il Cav. Attilio De Lisa ha richiesto il riconoscimento del titolo superiore Ufficiale o Cavaliere Ufficiale

Infatti dal Comune di Sanza della diocesi di Teggiano-Policastro (dipendente di ruolo dell’ASL Salerno)ha fatto pervenire alla Segreteria del Prefetto dottor Francesco Russo la richiesta di riconoscimento a Ufficiale da Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, visto che sono passati più di 3 anni dal precedente riconoscimento del 27 dicembre 2018 (per conoscenza anche all’ Ufficio Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Governo Italiano e come indicato dallo Stesso al Sottoscritto) dovuto ai patti Lateranensi tra Stato Vaticano e Italiano essendo anche Cavaliere dell’ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano con a capo con il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica ( ricevuto riconoscimento dal mese di gennaio 2015 e a gennaio 2025 dopo dieci anni potrà acquisire con richiesta del Vescovo di riferimento anche il titolo di Commendatore come indicatogli dalla Nunziatura Apostolica in Italia).

Inoltre ha evidenziato che da anni onora la nostra Patria, la Costituzione, la Bandiera Tricolore e la Memoria dei Caduti in Guerra anche in veste di Presidente sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno e Consigliere Provinciale A.N.C.R. Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento vicino al Presidente Provinciale-Nazionale prof. Antonio Landi di cui nel tempo al Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) il riconoscimento con Diploma di Fedeltà per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza da garantirgli anche la Presidenza Onoraria futura come da Statuto Nazionale.

Ufficiale o Cavaliere ufficiale è un titolo onorifico di medio rango in uso in molti ordinamenti. Esso occupa solitamente il quarto grado di benemerenza.

Nella scala delle benemerenze, esso è inferiore a quello di Commendatore e superiore a quello di Cavaliere.