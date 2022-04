Praiano, scempio sul Sentiero degli Dei: “Così ci si prepara ad accogliere gli escursionisti”. Riceviamo e pubblichiamo quanto ci ha inviato un lettore circa le condizioni della strada che conduce al Sentiero degli Dei da Praiano, in Costiera Amalfitana:

Da più di un anno questo punto, segnalato come percorso “Path of the Gods” è oggetto di discarica ripetuta e continua “sono un amante ed una guida escursionistica e utilizzo questo percorso per le mie escursioni da molti anni…..ma mai come negli ultimi anni questi posti che sebbene dissestati dalla vegetazione non contenuta, è ora luogo di discarica di materiali di diversa natura, compreso materiali tossici, asfalto , amianto, elettrodomestici e quant’altro. Ho documentato più volte questo scempio che proprio all’ingresso della passeggiata ti pone in uno stato d’animo misto a rabbia e delusione e speri solo di raggiungere la vetta più alta nella speranza di non trovare traccia dello scempio umano. Allora ci chiediamo chi sia il garante della comunità nei confronti di chi vive di inciviltà?