Praiano, incidente bus della SITA verso Amalfi. Caos traffico, una ciclista “Non si riesce a fare neanche l’interno Positano con la bicicletta”. Ricominciamo con la cronaca quotidiana del traffico in Costiera amalfitana. La SS 163 Amalfitana torna ad essere terra di nessuno e i comuni da soli non riescono a poter far molto di più di quello che già fatto.

Ricordiamo che in pieno inverno il comandante della polizia municipale di Praiano Alessandro Gargiulo , che tutti i giorni fa la spola da Piano di Sorrento, aveva lanciato l’allarme e annunciato che sarebbe stato un inferno. Positanonews questo inverno ha fatto una campagna stampa per organizzarsi per il traffico in estate inutilmente

Oggi incidente della SITA a Praiano con un furgoncino

A essere vittime di questa situazione sono sopratutto gli autisti della SITA ai quali va la nostra solidarietà. Oggi un incidente a Praiano con un furgoncino, per fortuna senza feriti.

La testimonianza di un autista della SITA in Costa d’ Amalfi ci vogliono presidi nei punti nevralgici

“Bisogna far qualcosa ci vuole un presidio intercostiero – dice un autista a Positanonews -, mettere per esempio un vigile all’ingresso e all’uscita di Praiano, visto che il tratto di fronte al bar Sole si blocca sempre, poi anche a Positano una sorta di ZTL quando si blocca bisognerebbe fermarli a monte, mentre Amalfi è un incubo a causa della chiusura di Luna Rossa dovrebbero avvisare che in questi giorni meglio non andare se non prenotati. Poi la paralisi a Castiglione di Ravello verso Minori è prassi quotidiana”. Ma non solo gli autisti ci segnalano varie problematiche “Gli specchi che mancano, alcuni li hanno messi grazie al vostro articolo, ma ci sono altri che mancano a Tordigliano di Vico Equense verso Sorrento , e non solo, a Carcarone c’è una vera e propria foresta che si immette sulla strada dal deposito comunale, l’ANAS non vede che questo rappresenta un pericolo?”

Il traffico in Costiera amalfitana non risparmia neanche i ciclisti

Abbiamo anche incontrato una ciclista “Più che prendere aria ho preso smog, per l’interno Positano non si riusciva a scendere neanche con la bicicletta..” Insomma un refrain, sembra di riavvolgere il nastro al 2019, solito film, solita storia e le stelle, ops i politici, stanno a guardare…. Siamo di nuovo a riparlare di traffico, il cancro della Costiera .