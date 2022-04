Praiano, convocato per sabato 30 aprile il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Praiano, la sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso rende noto che il Consiglio Comunale è stato convocato in adunanza straordinaria urgente con le seguenti modalità:

– Seduta di prima convocazione sabato 30 aprile 2022 alle ore 11.00

– Seduta di seconda convocazione lunedì 2 maggio 2022 alle ore 11.00

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente;

2) Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore e Praiano per la partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 commi 534 e seguenti;

3) Presa d’Atto del verbale di assemblea dei Soci Miramare Service ed affidamento del servizio di spazzamento. Approvazione;

4) Presa d’Atto del verbale di assemblea dei Soci Miramare Service e rinnovo dell’affidamento dei servizi cimiteriali. Approvazione.