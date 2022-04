Positanonews TG dai Valloni della Penisola Sorrentina, che invece di essere risorse sono un problema. Questa mattina un appuntamento con “L’Edicola con Gigione” da Chococris a Sorrento il giornalista Gigione Maresca , per parlare di questa guerra della Russia all’Ucraina, che oramai è diventata un ginepraio anche mediatico, con notizie e fake news che si rincorrono e si alternano, ma anche dell’attualità e della cronaca. Per quanto riguarda il territorio il sollievo per l’Housing Sociale di Sant’Agnello, poi la riflessione sulla gerintrificazione e turistificazione che sta rendendo impossibile a una famiglia poter vivere in Costiera amalfitana a Positano, come Amalfi, Ravello, Sorrento , Capri e parte della Campania , come a Venezia le Cinque Terre e altrove. Per quanto riguarda i Valloni della Penisola Sorrentina dopo essere stato oggetto di continue campagne mediatiche e progetti, fra i quali si distinse per impegno l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino, son rimasti nel dimenticatoio. I Valloni potrebbero essere una incredibile risorsa naturale ma anche turistica ed escursionistica, se monitorati e bonificati, ma ora sono un problema, potrebbero creare dissesti idrogeologici, vedi crolli e voragini, inquinamenti, vedi sversamenti sui quali ancora non sappiamo le indagini a cosa abbiano portato a Meta, invece sono abbandonati a se stessi. Dimenticati oramai anche dai media, ma stanno sotto ai nostri piedi e molti non lo sanno. Una cultura che manca totalmente quella del territorio alla quale solo le scuole forse potrebbero supplire..