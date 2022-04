Positano, viabilità: il rito della Benedizione delle Palme a Piazze dei Mulini in sicurezza

Positano. Domenica 10 aprile 2022 alle ore 10.30 in Piazza dei Mulini si svolgerà il rito liturgico della “Benedizione delle Palme”, un momento solenne che introduce alla Settimana Santa che condurrà alla Pasqua.

Al fine di garantire il tranquillo svolgersi del rito comunitario il Comune di Positano ha emesso un’ordinanza con la quale stabilisce:

– in caso di necessità, qualora il numero di persone presenti alla funzione non consenta il transito dei veicoli in sicurezza per tutti gli utenti della strada nonché in segno di ossequio e rispetto per la sacralità del momento, la sospensione della circolazione dei veicoli, per il tempo strettamente necessario al defluire dei presenti, durante il rito liturgico che si svolgerà dalle ore 10.15 e fino alla conclusione dello stesso;

– è, inoltre, vietata la sosta di qualsiasi veicoli in tutta la Piazza dei Mulini limitatamente al periodo di durata della cerimonia.

Il Comune invita, altresì, a non lasciare le autovetture eventualmente incolonnate lungo Viale Pasitea con il motore acceso al fine di evitare fenomeni di inquinamento.