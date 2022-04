Positano, venerdì 29 aprile nuova lezione della Scuola di Arti Sceniche

Positano. Venerdì 29 aprile alle ore 16:30 in Piazza dei Racconti si terrà la nuova lezione della Scuola di Arti Sceniche. La “Scuola di Arti Sceniche…” è una proposta multidisciplinare unica nel suo genere legata alla formazione per aspiranti artisti. Positano dunque non è più solo una location per spettacoli di musica e teatro di alto livello ma diventa sede anche di una scuola che sarà occasione concreta per tutti coloro, che coltivano il sogno di calcare un palcoscenico di realizzarlo, mettendo alla prova gratuitamente i propri talenti settimana dopo settimana.

Per un’ottimizzazione delle attività didattiche e per consentire un apprendimento completo e mirato con un’attenzione da dedicare ad ogni singolo partecipante, si è deciso di formare due gruppi:

– Un primo gruppo comprende la fascia di età dei più giovani, fino ai 13 anni.

– Un secondo gruppo composto dai partecipanti di età dai 14 anni in su.

Ogni lezione vedrà la compresenza di due insegnanti a cui corrispondono due discipline.

Venerdì 29 l’appuntamento è alle ore 16:30 con il Maestro Andrea Sciortino per la scherma scenica e il Maestro Antonio Speranza per la recitazione. I due insegnanti si alterneranno: la prima ora il Maestro Sciortino si dedicherà al gruppo dei più giovani mentre il Maestro Speranza al gruppo degli adulti, la seconda ora i gruppi si scambieranno così da svolgere in ogni lezione due discipline.

Per Info è possibile inviare un messaggio sulla pagina Vicoli in Arte.