Positano, vaccinata con tre dosi, ha preso il Covid ed è stata pure multata come una no vax . Sta succedendo anche nel nostro territorio , in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina . Ieri a Piano di Sorrento amici comuni della perla della Costa d’ Amalfi ci hanno riferito non solo dell’arrivo a gogò di sanzioni senza senso, visto che già chi non aveva il green pass ha avuto come sanzione la “non vita” sociale e quindi, a parte il divieto costituzionale di trattamenti obbligatori, non poteva essere a rischio per se e per altri, un ragionamento che fila questo dei “no vax”, una categoria che sta solo nella testa dei media e di certi giornalisti, ci sono tante persone che non hanno preso il vaccino per tanti motivi e conducono una vita rispettosa e riservata . Ma che il sistema è impazzito si vede anche dalle sanzioni arrivate a diverse persone, anche a Positano Tre dosi di vaccino obbligatorie fatte, ma ha comunque ricevuto la lettera dell’avvio del procedimento sanzionatorio – di 100 euro – da parte del Ministero della Salute (tramite l’Agenzia delle Entrate) per non avere ottemperato alla legge. Questa comunicazione suona davvero come una beffa, considerato che , dopo la terza dose, ha preso pure il coronavirus Covid – 19, come sta succedendo a molti a quanto sappiamo, ma difficile ricostruire una situazione come la gestione della pandemia, in ogni caso Positanonews si occupa solo del locale La donna ha ricostruito tutti i passaggi per darsi una spiegazione del perché le sia arrivata la lettera, che di fatto dovrebbe essere indirizzata soltanto agli over 50 che entro il primo febbraio non risultavano in regola con l’obbligo vaccinale. Ora nel le resta che fare ricorso , come devono fare ricorso in tanti che si trovano in queste condizioni. Dispendio di tempo e denaro, per rivolgersi a professionisti, oltre all’ansia che si aggiunge a quella subita dalla pandemia e dalla crisi economica, ma il Governo Draghi vuol far cassa. Avrebbe più senso annullare tutte queste sanzioni invece di far vivere questo incubo a oltre un milione di italiani visto che l’emergenza è finita e che il sistema ha prodotto una caterva di errori .