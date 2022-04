Positano fa un tuffo nel passato, precisamente nel lontano 1965, grazie a Daniele Esposito, presidente di Macchia Mediterranea. Daniele regala a tutti i positanesi un ricordo che per loro è davvero prezioso: la “cena Chiacchierina”. Si tratta di un cimelio storico per la cultura di Positano, nella premessa vediamo citati Renata Ambrosoli, fra le fondatrici del Premio Danza Positano, e il presidente della storica “Positalta”. Durante la “cena chiacchierina” all’Hotel Posa-posa del dott Rendano amabilmente imbandita dagli ospiti di Positano in onore dello Sciaraballo – si legge nel testo –, ci sarà ben modo di rivolgere a tutti dell’incantevole cittadina l’espressione della gratitudine per la lusinghiera accoglienza. Ma fin d’ora i poeti desiderano dire le loro particolari grazie all’Avo. Lelio Attanasio Presidente della Positalta alla sua gentile Vice donna Renata Ambrosoli, al Sindaco di Positano Andrea Milano ed al dott. Antonio Pinto Presidente della locale Azienda di Soggiorno Turismo i quali ciascuno in fervore di amore per Positano e di cortesia per gli ospiti napoletani avranno indubbiamente concorso all’augurabile successo della manifestazione.

