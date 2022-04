Positano tra i luoghi più belli al mondo secondo la CNN. E la CNN non ha dubbi: Positano è tra i luoghi più belli al mondo. In effetti, la perla della Costiera Amalfitana è tra le mete più amate da turisti italiani ed internazionali.

La CNN, celebre emittente televisiva statunitense, descrive Positano come la “destinazione perfetta per una fuga estiva”, per le sue “boutique da urlo e i ristoranti in riva al mare”, oltre alle numerose bellezze che la contraddistinguono. In modo particolare, la CNN elogia l’unicità della Chiesa di Santa Maria Assunta, facilmente riconoscibile da ogni angolo per la spettacolare cupa maiolicata, gialla, verde e blu. La sua unicità, del resto, ha fatto sì che venisse inserita tra le attrazioni più viste e fotografate e tra i posti più belli del mondo anche per Big 7 Travel.

Infine, la CNN consiglia di ammirare il borgo dal mare, a bordo di una barca, per godersi un panorama che, soprattutto al tramonto, è capace di togliere il respiro.

Particolarmente conosciuta, famosa ed apprezzata nel mondo intero è la Moda Positano, caratterizzata da abiti morbidi e leggeri, colorati, che rimandano all’estate, alle vacanze ed alla spensieratezza.

Ma anche le spiagge di Positano sono magiche: dalle atmosfere mondane della Spiaggia Grande, colma di locali, alla tranquillità di Fornillo.

Per non farsi mancare nulla, oltre agli scenari da cartolina, Positano è capace di regalare anche delle vere e proprie immersioni nella storia, possibile grazie ad una visita al Museo Archeologico Romano, che riporta indietro nel tempo, grazie alla scoperta di una villa romana.