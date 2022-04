Positano, torna la Via Crucis dalla Chiesa Nuova: il programma della Settimana Santa. Finalmente, per la gioia dei cittadini, dopo due anni di pandemia riprendono le processioni anche a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Don Danilo ha segnalato, in vista della oramai vicina Domenica delle Palme, che sia sabato 9 (ore 18.00 S. Giacomo – ore 18.30 S. Margherita) che domenica 10 (ore 8.30 chiesa nuova – ore 9.00 chiesa del Rosario – ore 18.00 S. Pietro) sarà possibile benedire le palme con ingresso semplice. Alle ore 10.30 in Piazza dei Mulini benedizione delle palme, processione e Solenne Celebrazione Eucaristica in Parrocchia.

Ecco il programma della Settimana Santa 2022:

9 aprile – Benedizione delle Palme, Santa Messa (ingresso semplice)

ore 18.00: San Giacomo

ore 18.30: Santa Margherita

ore 19.00: Parrocchia – Santa Messa

10 aprile – Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme

ore 8.30: Chiesa Nuova, Santa Messa – ingresso semplice

ore 9.00: Chiesa del Santo Rosario, Santa Messa – ingresso semplice

ore 10.30: Benedizione Solenne delle Palme in Piazza dei Mulini, processione, Santa Messa in Parrocchia

ore 18.00: Chiesa di San Pietro, Santa Messa – ingresso semplice

ore 19.00: Parrocchia, Santa Messa

13 aprile – Mercoledì Santo

ore 18.00: Cattedrale di Amalfi, Santa Messa Crismale

14 aprile – Giovedì Santo, Cena del Signore

ore 18.30: Chiesa Nova – Santa Messa “Lavanda dei Piedi”

ore 19.00: Parrocchia, Messa Solenne in Coena Domini, Lavanda dei Piedi e Reposizione del SS. Sacramento

ore 20.30: Adorazione Eucaristica in Parrocchia

15 aprile – Venerdì Santo, Passione del Signore

ore 9.00: via Crucis partenza dalla Chiesa Nuova

ore 10.30: Parrocchia, Paraliturgia della Crocifissione di Gesù

ore 18.30: Chiesa Nuova, Celebrazione della Passione

ore 19.00: Parrocchia, Celebrazione della Passione, Paraliturgia della deposizione dalla Croce e processione del Cristo Morto

16 aprile – Sabato Santo

ore 12.00: Chiesa del Rosario – Memoria Stabat Mater Dolorosa

ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale

17 aprile – Domenica di Pasqua, Resurrezione del Signore

Celebrazione Sante Messe

ore 8.30: Chiesa Nuova

ore 9.00: Chiesa di Santa Caterina

ore 9.30: Chiesa del Santo Rosario

ore 11 – 19: In Parrocchia