Positano, torna il turismo internazionale con la passione per i sandali artigianali di “Antica Positano”

A Positano grande affluenza di turisti già in questo mese di aprile con numeri che superano quelli del 2019, prima dello scoppio della pandemia. Un graditissimo ritorno degli americani da sempre amanti della costiera amalfitana e che rappresentano un’ampia fetta del turismo. Ma, in generale, possiamo parlare di un grande ritorno del turismo internazionale che purtroppo a Positano mancava da due anni.

I turisti si lasciano incantare dagli scorci caratteristici e dai prodotti locali restando affascinati dalla creazioni artigianali di “Antica Positano” che dal 1950 realizza in particolare sandali su misura, riuscendo a soddisfare le esigenze ed i desideri di tutte le donne. E lo stesso Carmine Todisco che ci rivela come questa stagione turistica sia iniziata alla grande e lascia presagire un’estate di rilancio. Per quanto concerne i gusti dei turisti riguardo ai sandali ci rivela che quest’anno cercano soprattutto un prodotto particolare che li faccia distinguere dalla massa, con una predilezione verso i sandali gioiello.