Positano, tantissime le presenze in spiaggia e numerosi gli arrivi al molo grazie alle 40 corse vie mare

In questa settimana di Pasqua la città di Positano è letteralmente presa d’assalto da molti visitatori e turisti che, complice il clima mite, si regalano dei momenti di piacevole relax nella perla della costiera amalfitana. In tanti hanno scelto di raggiungere la cittadina attraverso i collegamenti via mare che possono contare su ben 40 corse giornaliere. Le immagini che arrivano dal molo e dalla Spiaggia Grande non hanno bisogno di molti commenti ed anticipano quella che sarà sicuramente un’estate all’insegna dei grandi numeri.

Positano si conferma una delle mete turistiche più ambite ed amate da parte del turismo nazionale ed internazionale ed è pronta ad accogliere i suoi ospiti.