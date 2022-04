Positano, sulla Spiaggia Grande shooting fotografico per una ditta tedesca di abbigliamento

La bellezza di Positano rappresenta una delle scenografie più ambite per foto personali, di eventi importanti e di scatti pubblicitari. A scegliere il paesaggio positanese oggi è stata una ditta tedesca di abbigliamento che ha realizzato uno shooting fotografico proprio sulla Spiaggia Grande con alle spalle l’azzurro del mare e la caratteristica piramide di case che rappresentano uno sfondo naturale tra i più belli al mondo.

Positano si conferma, ancora una volta, la città più ambita da chi desidera realizzare degli scatti o dei video unici per promuovere i propri prodotti contribuendo a diffondere ancor di più la bellezza della città verticale in tutto il mondo.