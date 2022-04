Positano, sul problema del traffico e del presunto accesso negato agli NCC sentiamo il sindaco Giuseppe Guida

Positano. Sta facendo il giro del web e dei giornali la notizia polemica relativa all’accesso negato ad alcuni NCC che non avrebbero pagato la quota prevista. Sul punto e sulla questione dell’annoso problema del traffico abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Guida: «E’ stata una settimana di Pasqua straordinaria in cui Positano ha registrato un notevole afflusso turistico. Con grande piacere registriamo anche il ritorno del grande turismo internazionale ma ci sono stati anche tanti italiani che hanno deciso di trascorrere le festività pasquali nel nostro paese. Chiaramente, nel momento in cui c’è un aumento così importante degli arrivi turistici si ripropongono problemi che già conoscevamo nel 2019. Per fortuna ci siamo attivati in tempo ed abbiamo messo in campo tutta una serie di attività che hanno fatto sì che questa problematica anche del traffico sia stata gestita in maniera encomiabile da parte del Comando dei Vigili e dell’Assessorato alla viabilità, per cui abbiamo registrato poche problematiche legate al traffico ed alle fine interminabili di auto che ricordavamo nel passato. Quindi un elogio al Comando dei Vigili ed all’Assessorato alla viabilità ed anche agli ausiliari che hanno dato un grande aiuto nel gestire il flusso veicolare. Inoltre abbiamo messo in campo una serie di controlli tra i quali il controllo dell’ingresso del carico e scarico che deve avvenire entro le 10.00 uscendo dal paese entro le 11.00. Queste attività non sono consentite in orari diversi al fine di dare un ordine ed una sistemazione ad un paese turistico che merita queste cose.

C’è stato, altresì, il controllo dell’ingresso nella ZTL. Con un’ordinanza abbiamo disciplinato l’ingresso sia dei Van che dei pullman turistici che devono pagare un importo per entrare all’interno di Positano. Ci sono stati regolari controlli che hanno portato a riscontrare molte infrazioni da parte di soggetti che entravano a Positano senza pagare l’importo dovuto. Ho letto gli articoli che sono stati pubblicati sulla questione e ritengo sia stato montato un caso mediatico inutile, basato su accuse infondate, perché ci sono stati solo due casi in cui sono stati bloccati gli NCC e non gli è stato consentito di entrare all’interno del paese. Uno è il caso di un autista che aveva la patente scaduta ed ovviamente le Forze dell’Ordine l’hanno bloccato. L’altro caso, invece, riguarda un NCC che non si è fermato allo Stop dei Vigili e che ovviamente bloccato.

Le attività, quindi, sono continuate in maniera regolare. Tanti NCC entravano regolarmente perché avevano pagato l’importo, altri invece sono stati sanzionati per non aver pagato la tassa per la ZTL.

Nel nostro paese ci sono delle regole che vanno rispettate da parte di tutti così come noi rispettiamo il lavoro di tutte le categorie, in particolare degli NCC. Ma è chiaro che non è possibile essere accusati di cose infondate e, a tal proposito, ci riserviamo anche di valutare un’eventuale querela per il danno di immagine che è potuto derivare da una notizia così funesta che chiaramente non appartiene a Positano che è da sempre un paese accogliente e che ha fatto dell’accoglienza il suo cavallo di battaglia. E questo ci viene riconosciuto dal turismo mondiale che ancora oggi, subito dopo la pandemia, ha scelto Positano e questo ci rende orgogliosi di essere positanesi, di essere un grande paese della cultura e del turismo».