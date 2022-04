Positano si tinge di nero: dolore per la scomparsa di Giovanni D’Urso “Pappagone”

La città di Positano piange una delle sue anime: è venuto a mancare il caro Giovanni D’Urso all’età di 92 anni circondato dall’affetto della sua famiglia. Annunciano la scomparsa sua moglie Lucia, le figlie Anna e Teresa, il figlio Cesare, il genero, la nuora, la sorella, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. A cremazione avvenuta, sarà celebrata l’Eucarestia oggi, sabato 9 aprile alle ore 19.00, nella Chiesa Santa Maria Assunta in Positano. La città verticale perde una colonna portante: Giovanni “Pappagone”, uomo di vecchio stampo dall’animo buono, che molti ricorderanno per sempre. Ecco, in basso, un ricordo con la sua amata moglie Lucia (Foto: Raffaele VEP). La redazione di Positanonews porge le sue sincere condoglianze alla famiglia D’Urso per il dolore che li ha travolti.