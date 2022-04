Positano, si è fermato il bus interno della linea per Nocelle, ecco perchè . Questa mattina l’autobus interno che collega la parte collinare della perla della Costiera Amalfitana, Montepertuso e Nocelle, che da questo periodo in poi raddoppiano se non triplicano la popolazione, ha avuto un problema, per cui è intervenuto prontamente un autobus sostitutivo. Prima di scrivere abbiamo chiesto informazioni per dare notizie certe e ci hanno rivelato il perchè “solo un check per controllo acqua visti che la temperatura si era elevata”. Nel ringraziare per la disponibilità, come abbiamo detto ieri, sottolineiamo che il servizio pubblico per Positano e Praiano funziona anche nel pomeriggio di Pasqua. Una nota di merito, visto che i trasporti pubblici in Campania, per quanto riguarda le province di Salerno e Napoli di cui ci occupiamo, oggi pomeriggio non funzionano. Ne profittiamo per fare gli auguri più sentiti e affettuosi dalla redazione a tutti gli autisti e a tutte le loro famiglie.