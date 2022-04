Positano, si conferma strepitosa La Tagliata locale amato da Buddy Valastro e Richard Gere . Questo è un angolo di paradiso, Enzo e Peppe , seguendo la tradizione della famiglia Barba, hanno saputo creare accoglienza e ospitalità, ma sopratutto un'atmosfera, unica, c'è un qualcosa di più che si cerca in un ristorante e qui le trovate, chiamatele, se volete, emozioni. Qui si mangia in paradiso e, se si hanno dei figli, questi potranno godere della passeggiata in una vera e propria fattoria. Sono tantissimi i commenti entusiastici . Un panorama tra i più spettacolari della costiera, da solo vale la sosta. Provare per credere! Viene proposto un menù fatto da una quindicina di assaggi di antipasti, tra cui fagioli, verdure grigliate, frittate, mozzarella, friarielli e salsiccia, cotenna imbottita al ragù, polpettine, parmigiana... tutte verdure dell'orto! Assaggi di primo ( gnocchi, cortecce con verdure, fagottino con ricotta, raviolo alla grnovese), a seguire carni alla brace ( allevamento in loco: vitello, agnello, coniglio,maiale, salsicce, spiedino, filetto...) con patate fritte e insalata mista. Infine, dolci di produzione propria come profiteroles, torte, crostata frutta, baba, torta della nonna... limoncello e caffè. Tutto di grande qualità, camerieri simpatici e molto solleciti, grande pulizia e cura dei dettagli. Luogo incantevole, pranzo a dir poco abbondante, il conto è assolutamente adeguato. Cosa altro dirvi? Il loro successo è grandissimo, quindi Ricordatevi di prenotare...