Positano, sentiamo Giuseppe Vespoli: “Sannino grande ospite. Sorprese per gli eventi del 2022”

Positanonews ha avuto l’occasione di intervistare Giuseppe Vespoli, consigliere al turismo, manifestazioni e spettacolo della città di Positano. Vespoli si trovava al concerto di Andrea Sannino in programma per ieri, sabato 9 aprile, e si è espresso a tal proposito: È un grande evento stasera con un ospite d’eccezione. Speriamo di abbracciarci tutti dopo questo periodo in cui siamo stati disuniti: è proprio questo il senso della serata. Siamo lieti di ospitare artisti di alto calibro come Andrea Sannino. Il consigliere sta regalando tante gioie ai positanesi, con eventi in programma e altri eventi ancora segreti per rilanciare al meglio l’offerta turistica della perla della costiera. Al momento, acqua in bocca per i progetti futuri: Ci teniamo ancora a rilanciare di più nel futuro prossimo. Naturalmente ci sarà ‘Positano Mare, sole e cultura’, vicoli in arte che ha raddoppiato con questa scuola di arti sceniche e ancora altri eventi che me li tengo in serbo perché sono delle chicche. Posso dire che per il 2022 oltre alla moda vorremmo inserire la scultura, con un progetto che sarà tutto da scoprire, una sorpresa – ha concluso.