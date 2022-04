Positano, sabato 30 aprile “Emozioni e Musica in Volo”. Una serata dedicata alla grande musica

Positano. Sabato 30 aprile, alle ore 20.30, nell’ambito della II Edizione della Rassegna “Vicoli in Arte”, appuntamento sul sagrato della Chiesa Madre con “Emozioni e Musica in Volo”. Una serata dedicata alla grande musica con Lorenzo Tognocchi, Ario Avecone e Luca Notari accompagnati dalla Simone Martino Band che vedrà Valerio De Negri al sax e clarinetto, Kinga Sadzinska al violoncello, Michele Cianfoni al violino e Simone Martino al pianoforte.

La Direzione Artistica è affidata a Giulia Talamo mentre la Regia Teatrale è di Ario Avecone.

Per Info & Prenotazioni:

Tel: 089.812.2535

WhatsApp: 3349118563

Email: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it oppure turismo@comune.positano.sa.it