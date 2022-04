Positano, Roberto Grassi è il nuovo presidente del Forum dei Giovani: “Lavoreremo per il bene del paese”

Positano. Abbiamo intervistato in esclusiva Roberto Grassi, eletto nuovo Presidente del Forum dei Giovani: «Dopo la lunga pausa del Covid finalmente il Forum dei Giovani riprende. Ci stiamo organizzando per diverse attività che partiranno quasi tutte all’inizio del prossimo autunno in quanto durante il periodo estivo molti di noi sono impegnati con il lavoro. La prima cosa che abbiamo fatto è trovare delle sinergie fra di noi ed entrare nel coordinamento provinciale del Forum dei Giovani, cosa che non era mai stata fatta nella storia del Forum dei Giovani di Positano. Cercheremo, quindi, di portare avanti un lavoro di tipo comprensoriale e che sia finalizzato al meglio per il paese. Desideriamo coinvolgere le forze giovanili della città e far sì che il prossimo inverno Positano si presenti viva dopo questa estate che si preannuncia straordinaria».