Positano , Costiera amalfitana . Una buona notizia la riapertura del locale della famiglia Carro proprio antistante il centralissimo Garage Mandara in Via Pasitea, è un punto dove rilassarsi fuori dalla calca della spiaggia o del caos di Piazza dei Mulini Qualità, gentilezza, cortesia, tutto questo lo puoi trovare da Elisir di Positano Cafè, un locale che si trova al centro di Positano. Dalle ore 8.30 di mattina offre servizio bar, puoi fare una tranquilla e rilassante colazione gustando le nostre specialità dolci e salate. All’ora di pranzo. fino alle 22 di sera, puoi gustare poi le specialità della nostra trattoria : antipasti, primi, secondi, gostose insalate, tutto preparato dal nostro chef con maestria con ingredenti di prima scelta selezionati tra i migliori prodotti del nostro terrirotorio. Puoi accompagnare I nostri piatti di mare e di terra con una vasta selezione di vini bianchi e rossi, della Campania e nazionali. Tra colazione, pranzo e cena, c’è lo spazio per gustarsi un fresco aperitivo , un rinfrescante gelato artigianale, una granita di agrumipreparata come si faceva ‘una volta’, con il ghiaccio tritato al momento. Non ci resca che augurarvi una buona stagione turistica