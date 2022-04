Positano, prove d’estate con tanta gente in spiaggia a godersi questa giornata di sole

Positano. Il caldo sole di questa giornata di inizio aprile ha spinto molte persone a raggiungere la Spiaggia Grande per godersi un momento di relax cullati dal rumore delle onde. In tanti anche sul molo grazie alla ripresa dei collegamenti via mare. La città verticale entra nel suo periodo più bello con le attività che gradualmente riaprono per accogliere i tanti turisti già presenti e tutti coloro che decideranno di trascorrere qualche giorno nella perla della costiera amalfitana.

I numeri lasciano intravedere una stagione turistica che sarà ai livelli del 2019 con strutture ricettive piene ed il ritorno anche del turismo americano. Una Positano che si conferma tra le mete più ambite per la bellezza del paesaggio e che sarà sicuramente in grado di offrire il massimo ai propri ospiti.