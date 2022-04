Positano presa d'assalto per il ponte del 25 aprile, oltre 20.000 sbarchi

Positano conferma una delle mete turistiche più amate ed ambite dal turismo nazionale ed internazionale. Dopo le festività pasquali un altro banco di prova per la perla della costiera amalfitana con il ponte del 25 aprile che ha fatto registrare tantissime presenze in città con la spiaggia presa d’assalto per godersi i caldi raggi del sole e – per i più temerari – regalarsi un primo tuffo nelle acque cristalline. Ed in tanti hanno deciso di raggiungere la città verticale utilizzando i collegamenti via mare con circa 20.000 sbarchi nel periodo dal 23 al 25 aprile.

Numeri che lasciano chiaramente intravedere un’estate all’insegna dei grandi numeri e che sottolineano l’importanza delle vie del mare che consentono di raggiungere Positano in tutta tranquillità godendosi anche un panorama stupendo e contribuendo a non alimentare il traffico sulla Strada Statale 163 Amalfitana.