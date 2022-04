Positano prepara un matrimonio miliardario: affittata la spiaggia di Arienzo

Dopo la frenata del Covid, la filiera del Wedding riparte da paesi italiani mozzafiato. Luoghi incantevoli in cui rendere indimenticabile uno dei giorni più importanti della propria vita. Positano, Sorrento, Capri e la costiera amalfitana sono da sempre le location più apprezzate dalle coppie per coronare il loro sogno in Italia. Proprio a Positano è stata affittata la spiaggia di Arienzo per celebrare le nozze. Si parla di un matrimonio miliardario, anche se non si ha la certezza di quando e come venga celebrato. Fatto sta che l’imponente struttura bianca in spiaggia ad Arienzo non ha lasciato spazio a dubbi. Riparte così un altro importante mercato in costiera amalfitana, dopo che la pandemia ha provocato un crollo dei matrimoni del 47,4%, come certifica l’Istat nel report relativo al 2020. Tra le coppie costrette a rimandare il giorno del ‘sì’, anche diverse che hanno deciso di abbandonare del tutto l’idea di unirsi in matrimonio.