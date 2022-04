Positano: posti esauriti per il Concerto di Andrea Sannino. L’Amministrazione Comunale di Positano ha informato i cittadini che sono esauriti i posti per il Concerto di Andrea Sannino, motivo per il quale le prenotazioni sono state chiuse.

Per avverse condizioni meteo, il concerto di Andrea Sannino in programma a Positano il 2 Aprile 2022 si terrà a Sabato 9 Aprile alle ore 20:00 in Piazza dei Racconti.

Ricordiamo che in base alle ultime disposizioni normative, per i concerti anche all’aperto sarà richiesta l’esibizione del green pass base e mascherina ffp2.

Figlio artistico di Sal Da Vinci da cui ha appreso i toni e la delicatezza musicale, con la sua hit Abbracciame Andrea Sannino ha saputo creare un inno all’amore, tanto da superare le 21 milioni di visualizzazioni su YouTube e di restare per ben 18 mesi consecutivi in testa alle classifiche nazionali sulla musica di tendenza partenopea.

Con “Abbracciame” Sannino ha fatto emozionare e cantare non solo Napoli ma l’Italia intera, inclusa gente delle spettacolo e calciatori come Dries Mertens. Classe 1985, Andrea Sannino ha alle spalle già una grande carriera: oltre ai due album ufficiali ed una sorta di EP, vanta una lunga permanenza in teatro ereditando il ruolo di Don Saverio, che fu di Sal Da Vinci, nella seconda edizione di “C’era una volta…Scugnizzi”, il musical scritto e diretto da Claudio Mattone.