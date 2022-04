Positano, pioggia e vento. Cadono rami d’albero e pietre sulla S.S. 163, pronto intervento della protezione civile . La Costiera amalfitana tempestata dal vento e dalla pioggia, come conseguenza inevitabile caduta di pietrame e di rami d’albero. Il Comune di Positano ha allertato la protezione civile che è stata all’opera ieri sera e tutta la notte. Da Positanonews un encomio per il lavoro svolto. Invitiamo in ogni caso alla prudenza , ci segnalano pietre anche sul versante verso Amalfi ed in particolare verso Piano di Sorrento a Tordigliano.

Ricordiamo che c’è l’allerta meteo in Campania e che anche il mare è mosso e le vie del mare interrotte