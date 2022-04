Positano… oltre la Pandemia: l’11 aprile si parlerà di disturbi alimentari e rilancio economico

Lunedì 11 Aprile alle ore 17:30, nella bellissima location del Blue Bar in Spiaggia Grande, si terrà il secondo appuntamento del Progetto “Positano… oltre la Pandemia”. Dopo aver affrontato il delicato tema dei disturbi alimentari in età infantile, questa volta si discuterà del mondo dell’audiovisivo, in particolare dei vantaggi e delle opportunità che può apportare al territorio per un rilancio dell’economia. Ne parleremo insieme ad esperti protagonisti: il regista Gianluca Ansanelli e i produttori audiovisivi Andrea Cannavale (RUN FILM) e Massimiliano Triassi (MAX ADV). L’invito è rivolto all’intera cittadinanza per scoprire insieme le principali caratteristiche di questo particolare e affascinante settore.