Positano, oggi si cominciano a benedire le Palme a Liparlati e Fornillo, domani Mulini off limits . Il programma della Settimana Santa

Positano ( Salerno ). Per una Benedizione delle Palme jnel pieno rispetto delle normative anti Covid, la Parrocchia della perla della Costiera amalfitana si è organizzata scaglionando le benedizioni .Don Danilo ha segnalato, in vista della oramai vicina Domenica delle Palme, che sia sabato 9 (ore 18.00 S. Giacomo – ore 18.30 S. Margherita) che domenica 10 (ore 8.30 chiesa nuova – ore 9.00 chiesa del Rosario – ore 18.00 S. Pietro) sarà possibile benedire le palme con ingresso semplice. Alle ore 10.30 in Piazza dei Mulini benedizione delle palme, processione e Solenne Celebrazione Eucaristica in Parrocchia. Quindi si comincia da questa sera poi domani ci saranno disposizioni per il traffico.

Le disposizioni per il traffico per Domenica delle Palme in Piazza dei Mulini a Positano

Domenica 10 aprile 2022 alle ore 10.30 in Piazza dei Mulini si svolgerà il rito liturgico della “Benedizione delle Palme”, un momento solenne che introduce alla Settimana Santa che condurrà alla Pasqua.

Al fine di garantire il tranquillo svolgersi del rito comunitario il Comune di Positano ha emesso un’ordinanza con la quale stabilisce:

– in caso di necessità, qualora il numero di persone presenti alla funzione non consenta il transito dei veicoli in sicurezza per tutti gli utenti della strada nonché in segno di ossequio e rispetto per la sacralità del momento, la sospensione della circolazione dei veicoli, per il tempo strettamente necessario al defluire dei presenti, durante il rito liturgico che si svolgerà dalle ore 10.15 e fino alla conclusione dello stesso;

– è, inoltre, vietata la sosta di qualsiasi veicoli in tutta la Piazza dei Mulini limitatamente al periodo di durata della cerimonia.

Il Comune invita, altresì, a non lasciare le autovetture eventualmente incolonnate lungo Viale Pasitea con il motore acceso al fine di evitare fenomeni di inquinamento.



Ecco il programma della Settimana Santa 2022 a Positano

9 aprile – Benedizione delle Palme, Santa Messa (ingresso semplice)

ore 18.00: San Giacomo

ore 18.30: Santa Margherita

ore 19.00: Parrocchia – Santa Messa

10 aprile – Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme

ore 8.30: Chiesa Nuova, Santa Messa – ingresso semplice

ore 9.00: Chiesa del Santo Rosario, Santa Messa – ingresso semplice

ore 10.30: Benedizione Solenne delle Palme in Piazza dei Mulini, processione, Santa Messa in Parrocchia

ore 18.00: Chiesa di San Pietro, Santa Messa – ingresso semplice

ore 19.00: Parrocchia, Santa Messa

13 aprile – Mercoledì Santo

ore 18.00: Cattedrale di Amalfi, Santa Messa Crismale

14 aprile – Giovedì Santo, Cena del Signore

ore 18.30: Chiesa Nova – Santa Messa “Lavanda dei Piedi”

ore 19.00: Parrocchia, Messa Solenne in Coena Domini, Lavanda dei Piedi e Reposizione del SS. Sacramento

ore 20.30: Adorazione Eucaristica in Parrocchia

15 aprile – Venerdì Santo, Passione del Signore

ore 9.00: via Crucis partenza dalla Chiesa Nuova

ore 10.30: Parrocchia, Paraliturgia della Crocifissione di Gesù

ore 18.30: Chiesa Nuova, Celebrazione della Passione

ore 19.00: Parrocchia, Celebrazione della Passione, Paraliturgia della deposizione dalla Croce e processione del Cristo Morto

16 aprile – Sabato Santo

ore 12.00: Chiesa del Rosario – Memoria Stabat Mater Dolorosa

ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale

17 aprile – Domenica di Pasqua, Resurrezione del Signore

Celebrazione Sante Messe

ore 8.30: Chiesa Nuova

ore 9.00: Chiesa di Santa Caterina

ore 9.30: Chiesa del Santo Rosario

ore 11 – 19: In Parrocchia