Positano, numerose multe per divieto di sosta. Ad essere sanzionati soprattutto i residenti

Positano, Costiera amalfitana nella giornata di oggi sono state elevate molte contravvenzioni per divieto di sosta nel tratto tra la “Garitta” a Nocelle. Ad essere colpiti dalle sanzioni sono stati soprattutto i residenti. Un ottimo lavoro da parte degli agenti della Polizia Municipale che hanno voluto dare un chiaro segnale della fine della tolleranza che solitamente vige durante il periodo invernale quando il traffico e le presenze nella città sono limitati e che non può chiaramente essere mantenuta con l’avvicinarsi della stagione turistica che vedrà aumentare notevolmente il numero di veicoli presenti sul territorio.

Il prossimo passo i controlli sui tanti autobus turistici che, già in questo periodo, cominciano a circolare sulla Strada Statale Amalfitana , bisogna verificare se ripsettano l’ordinanza del Prefetto con la quale venina disposto il limite di circolazione per tutti gli autobus di grandi dimensioni , e anche a fasce orarie , al fine di alleggerire il problema annoso della congestione del traffico sulla Statale che conduce alla Costa d’ amalfi .