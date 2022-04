Positano, Nello Buongiorno festeggia i 70 anni di carriera: “La musica è all’inizio della vita”.

Venerdì 6 maggio 2022, Nello Buongiorno terrà un concerto evento alle ore 21 presso il Teatro Delle Arti di Salerno per festeggiare il traguardo dei settant’anni di carriera. “Sono tantissimi i miei ricordi, in settant’anni ne avrò passate di cotte e di crude – ci ha detto -. Ricordi belli e ricordi brutti, ma più quelli belli. Tante cose in varie televisioni, vari teatri, ho partecipato a film… Insomma, un sacco di cose da ricordare”.

“Io penso che la musica sia all’inizio della vita. La musica è la cosa più importante, è quella che accomuna tutti: giovani, vecchi, bambini. Specialmente i giovani che molto spesso possono essere sbandati per tante ragioni, e molti si rifugiano nella musica. La musica è una salvezza innanzitutto. La musica, ripeto, è la cosa più importante che c’è, dopo i genitori e dopo Dio”.